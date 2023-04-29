В Калуге дознавательница избила железным ковшом молодого бойфренда-уголовника

В Калуге женщину-полицейского обвинили в избиении своего сожителя, который ранее был судим и вновь оказался под следствием за драку. Об этом пишет SHOT.

37-летняя старший лейтенант полиции долго терпела своего никудышного избранника, постоянно попадавшего на скамью подсудимых. Мужчине 28 лет, но он успел отсидеть за смертельное ДТП, неоднократно ввязывался в потасовки, а недавно стал подозреваемым за угрозу убийством и нанесение побоев.

Пара всё чаще стала конфликтовать, в одну из ссор женщина не выдержала, схватила металлический кухонный половник и начала бить им мужчину, после чего выгнала из дома. Сожитель обратился в полицию. Назначена проверка. До случившегося женщина проработала в органах 15 лет и не имела нареканий.