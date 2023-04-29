КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 08:41

В Калуге дознавательница избила железным ковшом молодого бойфренда-уголовника

В Калуге дознавательница избила железным ковшом сожителя с криминальным прошлым

В Калуге женщину-полицейского обвинили в избиении своего сожителя, который ранее был судим и вновь оказался под следствием за драку. Об этом пишет SHOT.

37-летняя старший лейтенант полиции долго терпела своего никудышного избранника, постоянно попадавшего на скамью подсудимых. Мужчине 28 лет, но он успел отсидеть за смертельное ДТП, неоднократно ввязывался в потасовки, а недавно стал подозреваемым за угрозу убийством и нанесение побоев.

Пара всё чаще стала конфликтовать, в одну из ссор женщина не выдержала, схватила металлический кухонный половник и начала бить им мужчину, после чего выгнала из дома. Сожитель обратился в полицию. Назначена проверка. До случившегося женщина проработала в органах 15 лет и не имела нареканий.

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Ранее сообщалось, что в Турции мужчина убил жену – уроженку России во время ссоры. Это случилось в городе Эскишехире на пятом этаже многоквартирного дома в районе Улуондер на улице Умран района Тепебаши. Соседи услышали крики и вызвали полицию.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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