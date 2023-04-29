Названы новые даты выплаты пенсий в мае

В связи с грядущими майскими праздниками россиян предупредили об изменении графика выплат пенсий. Поэтому не стоит пугаться, если получите выплату не в срок, пишет РИА "ФедералПресс".

Праздничными днями в этом году назначены 1, 8 и 9 мая, а 6-е и 7-е совпадают с обычными выходными. Поэтому всем, кто ждёт пенсию в один из этих дней, она придёт даже чуть раньше. Так, например, тем, кто получает выплату 1 числа, деньги уже доставили — почтальоны заглянули к ним ещё вчера, 28 апреля.

По аналогии получающие пенсию 6, 7, 8 или 9 мая, в День Победы, могут ждать её уже 5-го. При этом выплаты, поступающие в период с 2 по 5 мая (рабочие дни), будут перечислены в обычном режиме.