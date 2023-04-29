КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 09:13

Названы новые даты выплаты пенсий в мае

Россиянам напомнили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников

В связи с грядущими майскими праздниками россиян предупредили об изменении графика выплат пенсий. Поэтому не стоит пугаться, если получите выплату не в срок, пишет РИА "ФедералПресс".

Праздничными днями в этом году назначены 1, 8 и 9 мая, а 6-е и 7-е совпадают с обычными выходными. Поэтому всем, кто ждёт пенсию в один из этих дней, она придёт даже чуть раньше. Так, например, тем, кто получает выплату 1 числа, деньги уже доставили — почтальоны заглянули к ним ещё вчера, 28 апреля.

По аналогии получающие пенсию 6, 7, 8 или 9 мая, в День Победы, могут ждать её уже 5-го. При этом выплаты, поступающие в период с 2 по 5 мая (рабочие дни), будут перечислены в обычном режиме.

С 1 мая в России изменится порядок доставки пенсий

С 1 мая в России изменится порядок доставки пенсий

Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему могут недоплачивать пенсию. Одной из причин слишком низких выплат может быть неточность в документах. Чтобы исключить вероятность допущенной ошибки, нужно проверить все бумаги, рассказал юрист.

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Николь Вербер
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