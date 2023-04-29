КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 10:22

Пригожин раскрыл свои планы на Парад Победы в Москве 9 Мая

Пригожин сообщил, что в этом году не посетит Парад Победы 9 Мая в Москве

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не будет присутствовать в этом году на Параде Победы 9 мая ввиду высокой занятости. Так он прокомментировал свои планы в видеоинтервью военкору и основателю WarGonzo Семёну Пегову.

"Нет. У нас много работы", — сказал Пригожин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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