Пригожин раскрыл свои планы на Парад Победы в Москве 9 Мая
Пригожин сообщил, что в этом году не посетит Парад Победы 9 Мая в Москве
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не будет присутствовать в этом году на Параде Победы 9 мая ввиду высокой занятости. Так он прокомментировал свои планы в видеоинтервью военкору и основателю WarGonzo Семёну Пегову.
"Нет. У нас много работы", — сказал Пригожин, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы.
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