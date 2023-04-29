Пригожин раскрыл свои планы на Парад Победы в Москве 9 Мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не будет присутствовать в этом году на Параде Победы 9 мая ввиду высокой занятости. Так он прокомментировал свои планы в видеоинтервью военкору и основателю WarGonzo Семёну Пегову.