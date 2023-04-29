Диетолог взвесил плюсы и минусы всех ингредиентов шаурмы

Шаурма — калорийная и вредная уличная еда, но если правильно подобрать продукты для её начинки, то можно добиться питательной пользы. Об этом "Газете.ru" рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Если шаурма с красным мясом, а не с курицей, в процессе жарки под воздействием высоких температур в нём образуются канцерогенные вещества: гетероциклические амины, связанные с появлением злокачественных опухолей в кишечнике", — поделился он.

Кроме того, чрезмерное увлечение красным мясом приводит к появлению бактерий, вызывающих язву желудка, предупредил эксперт. В шаурме также важен правильный соус. Хорошо, если он сделан на основе йогурта, трав, чеснока и специй, такие ингредиенты помогут хорошему пищеварению и обмену веществ.

А вот тонкий лаваш пользы не принесёт, он выпекается из муки высших сортов и полностью лишён клетчатки. Калорийность одного листа продукта доходит до 120 ккал, поэтому хороший вариант употреблять шаурму без лаваша, просто разложив в тарелке, отметил Кабанов. Он добавил, что наибольшая польза будет от овощей: капусты, огурца, репчатого лука, поэтому следует выбирать шаурму, где такая начинка в избытке.

"Капуста относится к продуктам-антиканцерогенам, препятствующих развитию раковых опухолей. Лук и чеснок содержат биологически активные вещества, снижающие риск рака пищеварительного тракта, молочной железы", – напомнил специалист.