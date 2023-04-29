Тело мужчины достали из реки в центре Москвы

Тело неопознанного мужчины достали из Москвы-реки недалеко от Кремля. По данным SHOT , спасатели прибыли в район Большого Москворецкого моста по вызову напуганных прохожих.

Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

Ранее тела мужчины и женщины достали из Беловежского пруда в Москве. Страшную находку сделал аквалангист-любитель, который сразу вызвал экстренные службы. По предварительным данным, они могли провалиться под лёд.