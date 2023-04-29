КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 11:35

Тело мужчины достали из реки в центре Москвы

Тело неопознанного мужчины достали из Москвы-реки недалеко от Кремля. По данным SHOT, спасатели прибыли в район Большого Москворецкого моста по вызову напуганных прохожих.

Причём сам труп оказался сильно заилен, личность мужчины предстоит установить. На место выехала полиция.

Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

Ранее тела мужчины и женщины достали из Беловежского пруда в Москве. Страшную находку сделал аквалангист-любитель, который сразу вызвал экстренные службы. По предварительным данным, они могли провалиться под лёд.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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