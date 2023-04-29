Американцев ужаснула идея депутата-трансгендера признать педофилию "нетрадиционной ориентацией"

Депутат-трансгендер в Парламенте американского штата Миннесота предложила защитить педофилов от дискриминации, исключив из закона "антипедофильскую формулировку". Об этом сообщает Fox News.

По мнению Ли Финке, первого трансгендера в истории Палаты представителей штата Миннесота, нужно отказаться от формулировки о том, что сексуальная ориентация не включает привязанность взрослых к детям. Член Демократической фермерско-лейбористской партии внесла на рассмотрение законопроект, который получил название "Акт о гордости".

Речь идёт о поправках в местный закон о правах человека, который считается "одним из самых строгих в области гражданских прав" в США. Согласно ему, гражданин получает право на защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации. При этом в тексте закона есть фраза: "Понятие "сексуальной ориентации" не включает физическую или сексуальную привязанность взрослого к детям". Финке предлагает убрать именно этот пункт.

"Ничто в законопроекте не изменит и не ослабит значимости преступлений против детей и способности государства отправлять под суд тех, кто нарушает закон. Разумеется, педофилия — не сексуальная ориентация", — противоречит себе же депутат.

Республиканское меньшинство и обычные граждане встревожены инициативой. По словам лидера партии в парламенте штата Лизы Демут, данное предложение не поддаётся объяснению.

"Согласно определению сексуальной ориентации в законе о правах человека, она не включает физическое или сексуальное влечение к детям со стороны взрослого — проще говоря, педофилию. Решение демократов отказаться от этой формулировки вызывает тревогу и не поддаётся объяснению", — сказала Демут.