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29 апреля, 11:38

Россия ударила с моря по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

ВС России нанесли ракетный удар по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВС России нанесли успешный удар высокоточным оружием по командному составу группировки ВСУ "Херсон", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", сказал он.

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Ранее в Минобороны отчитались о нанесении высокоточным оружием удара по пунктам базирования резервов ВСУ. С его помощью удалось пресечь выдвижение противника в зону боевых действий.

Матвей Константинов
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