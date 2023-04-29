Россия ударила с моря по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

ВС России нанесли успешный удар высокоточным оружием по командному составу группировки ВСУ "Херсон", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", — сказал он.

Ранее в Минобороны отчитались о нанесении высокоточным оружием удара по пунктам базирования резервов ВСУ. С его помощью удалось пресечь выдвижение противника в зону боевых действий.