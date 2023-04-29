КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 11:41

Украинский Ми-8 сбит в небе над ЛНР

ВС России уничтожили украинский Ми-8 и перехватили 14 БПЛА

ВС России уничтожили украинский вертолёт Ми-8 в Луганской Народной Республике, а также перехватили 14 беспилотников и 4 снаряда американской РСЗО HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райгородка ЛНР уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", сказал он.

По словам Конашенкова, вражеские дроны были перехвачены в районах населённых пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка в ЛНР, а также Кирилловка и Славное в ДНР.

В районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25

В районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинского штурмовика Су-24. Российская истребительная авиация сбила его в небе над ДНР.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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