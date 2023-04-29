Украинский Ми-8 сбит в небе над ЛНР

ВС России уничтожили украинский вертолёт Ми-8 в Луганской Народной Республике, а также перехватили 14 беспилотников и 4 снаряда американской РСЗО HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райгородка ЛНР уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", — сказал он.

По словам Конашенкова, вражеские дроны были перехвачены в районах населённых пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка в ЛНР, а также Кирилловка и Славное в ДНР.