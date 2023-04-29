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29 апреля, 11:50

Подразделения ВСУ разгромлены на Краснолиманском фронте

МО РФ заявило об уничтожении до 75 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили до 75 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Островское ЛНР Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

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Помимо ликвидированных военных, российская авиация поразила две гаубицы Д-20 и Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли ракетный удар по командному составу группировки ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута, сообщил Конашенков.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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