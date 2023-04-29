Подразделения ВСУ разгромлены на Краснолиманском фронте

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили до 75 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Островское ЛНР Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

Помимо ликвидированных военных, российская авиация поразила две гаубицы Д-20 и Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.