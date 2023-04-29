Начальник Генштаба Белоруссии назвал причину внезапных военных учений
Армия Белоруссии начала интенсивные учения из-за напряжённой ситуации у границ
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Проведение интенсивных учений Вооружённых сил Республики Беларусь связано с напряжённой ситуацией у границ государства. Об этом сообщил начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич.
"Складывается напряжённая обстановка вокруг границ нашей страны. <...> Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск", — подчеркнул Виктор Гулевич в беседе с журналистами.
Как отметил начальник Генштаба РБ, Минобороны страны вынуждено реагировать "на недружественные шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке". В рамках учений мобилизовано общевойсковое соединение, "приведено к штату военного времени, численность состава — более шести тысяч человек".
"Наши Вооружённые силы поддерживают тонус на достаточно высоком уровне", — добавил генерал-майор.
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