Начальник Генштаба Белоруссии назвал причину внезапных военных учений

Проведение интенсивных учений Вооружённых сил Республики Беларусь связано с напряжённой ситуацией у границ государства. Об этом сообщил начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич.

Как отметил начальник Генштаба РБ, Минобороны страны вынуждено реагировать "на недружественные шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке". В рамках учений мобилизовано общевойсковое соединение, "приведено к штату военного времени, численность состава — более шести тысяч человек".