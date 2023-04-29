Названы сроки передачи новейшего корвета "Резкий" Тихоокеанскому флоту

Современный многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий" будет передан Тихоокеанскому флоту уже этим летом, сейчас он завершает испытания. Об этом сообщила Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).

"В ходе совещания особое внимание было уделено готовности корвета "Резкий". В настоящее время он продолжает прохождение государственных испытаний. В планах предприятия передать корвет Тихоокеанскому флоту летом 2023 года перед Днём ВМФ", — говорится в тексте.

Амурский судостроительный завод посетил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов. Фото © t.me / АО "ОСК"

Начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов посетил Амурский судостроительный завод, который входит в структуру ОСК. Он оценил ход работ по выполнению военных заказов. Во время осмотра стапельного цеха ему доложили о закладке нового корабля "Ретивый".