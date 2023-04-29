КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 14:01

В Британии ищут виновных в сливе секретных чертежей атомной подлодки в туалет паба

Independent: ВМС Британии расследуют обнаружение секретных документов в пабе

ВМС Великобритании приступили к расследованию факта обнаружения в туалете паба Furness Railway секретных документов об атомной подлодке HMS Anson, стоимость которой достигает 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Independent.

"Было начато расследование об... обнаружении документов... в туалете паба", говорится в публикации.

Газета напоминает, что субмарина впервые вышла в море в феврале этого года. На её вооружении тяжёлые торпеды и крылатые ракеты. В течение 25 лет лодка может функционировать без дозаправки.

ФБР допросило пользователей сервера в Discord, где появились секретные документы

ФБР допросило пользователей сервера в Discord, где появились секретные документы

Ранее сообщалось, что в туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson, включая чертежи. Файлы содержат ключевые сведения о гидравлической системе судна. На них был нанесён гриф "Секретно".

Обложка ©

VK / "Президент всея Руси"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Наука и Технологии
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров