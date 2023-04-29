В Британии ищут виновных в сливе секретных чертежей атомной подлодки в туалет паба

ВМС Великобритании приступили к расследованию факта обнаружения в туалете паба Furness Railway секретных документов об атомной подлодке HMS Anson, стоимость которой достигает 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Independent.

"Было начато расследование об... обнаружении документов... в туалете паба", — говорится в публикации.

Газета напоминает, что субмарина впервые вышла в море в феврале этого года. На её вооружении тяжёлые торпеды и крылатые ракеты. В течение 25 лет лодка может функционировать без дозаправки.