В туалете британского паба обнаружили секретные документы о подлодке

В туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

"Это была довольно оживлённая ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их", — приводит издание слова источника.