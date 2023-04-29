В туалете британского паба обнаружили секретные документы о подлодке
Sun: В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке HMS Anson
В туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
"Это была довольно оживлённая ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их", — приводит издание слова источника.
На документах был нанесён британский гриф секретности. В них содержится внутреннее устройство субмарины.
Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. Следователи предполагают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.
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