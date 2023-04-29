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29 апреля, 04:53

В туалете британского паба обнаружили секретные документы о подлодке

Sun: В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке HMS Anson

В туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

"Это была довольно оживлённая ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их", приводит издание слова источника.

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На документах был нанесён британский гриф секретности. В них содержится внутреннее устройство субмарины.

Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. Следователи предполагают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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