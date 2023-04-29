Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз стал объектом насмешек пользователей в Сети. На этот раз причиной стал его пост о присоединении Северной Македонии к инициативе о создании "трибунала" над Россией.

"Вот это коалиция". "80% мира плевать на этот прозападный трибунал". "Оставьте русских в покое, они нормальные", — отметили комментаторы в "Твиттере".

Ещё один пользователь признался, что не может дождаться, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за коррупцию, казнокрадство, ложь и мошенничество.

"И ты тоже, дружище", — обратился он к Кулебе.