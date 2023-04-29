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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 14:08
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В Сети осмеяли Кулебу, похваставшегося новым "ударом" по России

В Twitter раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за пост о трибунале над РФ

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз стал объектом насмешек пользователей в Сети. На этот раз причиной стал его пост о присоединении Северной Македонии к инициативе о создании "трибунала" над Россией.

"Вот это коалиция". "80% мира плевать на этот прозападный трибунал". "Оставьте русских в покое, они нормальные", — отметили комментаторы в "Твиттере".

Ещё один пользователь признался, что не может дождаться, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за коррупцию, казнокрадство, ложь и мошенничество.

Нападки Кулебы на "скупой" ЕС разозлили пользователей Сети
Нападки Кулебы на "скупой" ЕС разозлили пользователей Сети

"И ты тоже, дружище", — обратился он к Кулебе.

Ранее Кулеба возмутил читателей польского издания DoRzeczy. Они жёстко отреагировали на слова главы МИД Украины о том, что у Киева якобы есть данные, согласно которым упавшая в Польше ракета не была украинской.

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Shutterstock

Никита Никонов
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