Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в Череповце

В городе Череповец Вологодской области огонь охватил микроавтобус с пассажирами прямо во время движения по оживлённой дороге. Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.

Микроавтобус, загоревшийся в Вологодской области. Видео © VK / ПРО Полиция.Вологодская область / ДТП Череповца / Гоша Данилов

Как пишут местные группы "ВКонтакте", всё произошло на Кирилловском шоссе, когда рейсовый автобус следовал по маршруту "Череповец – Ботово". В какой-то момент он загорелся, но, к счастью, все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из салона. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина возгорания.