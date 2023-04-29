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29 апреля, 14:35

Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в Череповце

<p>Микроавтобус, загоревшийся в Вологодской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-102913167_126261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРО Полиция.Вологодская область</a> / Руслан Тонкович</p>

Микроавтобус, загоревшийся в Вологодской области. Фото © VK / ПРО Полиция.Вологодская область / Руслан Тонкович

В городе Череповец Вологодской области огонь охватил микроавтобус с пассажирами прямо во время движения по оживлённой дороге. Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.

Микроавтобус, загоревшийся в Вологодской области. Видео © VK / ПРО Полиция.Вологодская область / ДТП Череповца / Гоша Данилов

Как пишут местные группы "ВКонтакте", всё произошло на Кирилловском шоссе, когда рейсовый автобус следовал по маршруту "Череповец – Ботово". В какой-то момент он загорелся, но, к счастью, все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из салона. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

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Ранее Лайф рассказывал, о смертельном ДТП в Волгоградской области. На 601-м километре дороги Р-228 огонь охватил фуру после столкновения с другим большегрузом, в результате чего один из водителей скончался. Он сгорел.

Николь Вербер
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