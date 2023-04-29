Авиакомпанию Air Moldova обязали вернуть деньги пассажирам за отмену рейсов

Молдавская авиакомпания Air Moldova должна вернуть пассажирам плату за билеты после отмены рейсов с 21 по 25 апреля. Об этом сообщил Орган гражданской авиации республики, который проверил деятельность авиаперевозчика.

"Air Moldova обязана до 2 мая 2023 года возместить полную стоимость билетов всем пассажирам, пострадавшим в результате отмены 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля 2023 года", — говорится в тексте.

Компания отменила вылеты, сославшись на финансовые трудности. Проверка показала, что деньги возвращались пассажирам с серьёзными нарушениями. Теперь на перевозчика наложены санкции "за использование мошеннических коммерческих методов".