В Петербурге и Ленобласти начали ремонтировать подъездные дороги к садоводствам

Стартовала работа по ремонту подъездных дорог к садоводствам в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Об этом сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Северной столице Андрей Лях.

"Мы выявили порядка 350 таких дорог. В этом году работа будет вестись над списком из первых 85. В этом году первые 400 миллионов уже перечислены, процесс пошёл, мы начали эту работу", — сказал Лях в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", которую провёл главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Начальник управления добавил, что к этому готовились два года, потому что было необходимо юридическое обоснование. Два комитета финансов занимались этим вопросом.

Также Лях рассказал о проблеме бесхозяйных дорог, так как специалисты занимаются только теми дорогами, которые оформлены.

"Список дорог у нас плавающий. Можно обратиться в наше управление и рассказать нам о так называемых "козьих тропах", попросим муниципалов взять их на баланс, чтобы можно было вложить деньги", — отметил руководитель управления по развитию садоводства и огородничества.