Гонорары за концерты 74-летнего Валерия Леонтьева снизились вдвое
Продюсер Лавров назвал причины снижения гонораров за концерты Валерия Леонтьева
Народный артист России Валерий Леонтьев не снижал цены за свои выступления, заявил его продюсер Сергей Лавров. Стоимость действительно снизилась, но дело в политике агентств, которые поняли, что умерили свои аппетиты по доле в выручке с выступлений.
"Леонтьев поставил свою цифру давно и столько продолжает стоить. Да и вообще, не могу сказать, кто из звезд снизил гонорары. Наверное, нет таких, это всё сильно приукрашено журналистами и раздуто на ровном месте", — рассказал Лавров PopСornNews.
Ранее в Сети появилась информация о том, что гонорар артиста снизился с 6 до 3 миллионов рублей за одно выступление. На данный момент певец живёт в США и, по некоторым данным, лечит свои колени и исправляет последствия пластических операций. По словам Лаймы Вайкуле, он "занят собой".
ТАСС / Сергей Виноградов