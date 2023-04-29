Гонорары за концерты 74-летнего Валерия Леонтьева снизились вдвое

Народный артист России Валерий Леонтьев не снижал цены за свои выступления, заявил его продюсер Сергей Лавров. Стоимость действительно снизилась, но дело в политике агентств, которые поняли, что умерили свои аппетиты по доле в выручке с выступлений.

"Леонтьев поставил свою цифру давно и столько продолжает стоить. Да и вообще, не могу сказать, кто из звезд снизил гонорары. Наверное, нет таких, это всё сильно приукрашено журналистами и раздуто на ровном месте", — рассказал Лавров PopСornNews.