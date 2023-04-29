В Новосибирске совершена диверсия на ж/д путях
В Новосибирске неизвестный поджёг релейный шкаф на ж/д перегоне Ипподром – Обь
Релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Новосибирске сгорел в результате поджога диверсантом. Инцидент произошёл в районе 4 утра на ж/д перегоне между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе, пишет SHOT.
Предварительно, неизвестный вскрыл дверцу релейного шкафа и поджёг его с помощью воспламеняющейся жидкости. Пожар заметили сотрудники станции Новосибирск и сразу обратились в экстренные службы.
По прибытии бригады пожарных на место происшествия шкаф уже полностью выгорел. К счастью, поджог никак не повлиял на транспортное сообщение и безопасность движения — поезда ездят без задержек. Поиском диверсанта занялась полиция.
Ранее в Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции. Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник с коктейлями Молотова.
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