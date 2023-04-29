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29 апреля, 15:08

Захарова заподозрила США в планах вложить $25 млн в торговлю марихуаной в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о сегодняшнем визите американской делегации в Киев, поделилась предположением, в какой именно бизнес хотят инвестировать американцы на Украине. Её повеселила формулировка о планах подписать с лидером Незалежной Владимиром Зеленским договор об инвестициях "для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу".

"Это что такое за "малый и средний бизнес" на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?" — поинтересовалась Захарова в своём телеграм-канале.

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Лайф напоминает, делегация США сегодня прибыла в Киев на подписание договора об инвестициях на $25 млн. В мероприятии также примет участие Владимир Зеленский.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке
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