Захарова заподозрила США в планах вложить $25 млн в торговлю марихуаной в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о сегодняшнем визите американской делегации в Киев, поделилась предположением, в какой именно бизнес хотят инвестировать американцы на Украине. Её повеселила формулировка о планах подписать с лидером Незалежной Владимиром Зеленским договор об инвестициях "для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу".

"Это что такое за "малый и средний бизнес" на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?" — поинтересовалась Захарова в своём телеграм-канале.