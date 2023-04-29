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29 апреля, 12:40

На Украине священников изгнали из обустроенного на деньги общины храма УПЦ

В Ровно выселили храм канонической УПЦ при противотуберкулезном диспансере

<p>Храм УПЦ при тубдиспансере Ровно. Обложка © <a href="https://rivne.church.ua/2023/04/29/parafiyu-chuda-mykhayila-poprosyly-pokynuty-prymishchennya-na-terytoriyi-rivnenskoho-tubdyspanseru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Ровненской епархии УПЦ</a></p>

Храм УПЦ при тубдиспансере Ровно. Обложка © Пресс-служба Ровненской епархии УПЦ

В Ровно выселили храм Чуда Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви, находившийся на территории областного противотуберкулезного диспансера. Как сообщили в пресс-службе региональной епархии УПЦ, он был основан восемь лет назад.

"Как рассказал настоятель прихода при тубдиспансере, о необходимости освободить помещение сообщил исполняющий обязанности начальника Ровненского областного противотуберкулезного диспансера Валентин Кирилюк", — говорится в опубликованном сообщении.

Верующие подчинились требованию администрации. По словам протоиерея УПЦ Андрея Косика, ранее в помещении "был беспорядок и притон для наркоманов" и община за свои деньги привела его в порядок. Все эти годы также не было задержек в оплате счетов за коммунальные услуги и аренду.

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Напомним, недавно на Украине обострилась борьба с каноническим православием: храмы УПЦ сжигают, захватывают, а священнослужителей призывают "физически зачистить". Так, киевские власти обязали монахов покинуть помещения Киево-Печерской лавры и решили разграбить обитель, а её настоятеля Павла отправили под домашний арест и обвинили в "работе на Россию".

Матвей Константинов
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