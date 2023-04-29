На Украине священников изгнали из обустроенного на деньги общины храма УПЦ

В Ровно выселили храм Чуда Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви, находившийся на территории областного противотуберкулезного диспансера. Как сообщили в пресс-службе региональной епархии УПЦ, он был основан восемь лет назад.

Верующие подчинились требованию администрации. По словам протоиерея УПЦ Андрея Косика, ранее в помещении "был беспорядок и притон для наркоманов" и община за свои деньги привела его в порядок. Все эти годы также не было задержек в оплате счетов за коммунальные услуги и аренду.