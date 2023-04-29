Американская делегация приехала в Киев с подарком в $25 млн

В Киев прибыла делегация США. Об этом сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать в Киеве делегацию США", — написала Бринк на своей странице в "Твиттере".

Она добавила, что ожидается подписание договора об инвестициях на 25 миллионов долларов для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу. В мероприятии примет участие украинский президент Владимир Зеленский.