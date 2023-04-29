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29 апреля, 12:09

Американская делегация приехала в Киев с подарком в $25 млн

Делегация США прибыла в Киев на подписание договора об инвестициях на $25 млн

<p>Делегация США в Киеве. Обложка © Twitter / Бриджит Бринк</p>

Делегация США в Киеве. Обложка © Twitter / Бриджит Бринк

В Киев прибыла делегация США. Об этом сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать в Киеве делегацию США", — написала Бринк на своей странице в "Твиттере".

Она добавила, что ожидается подписание договора об инвестициях на 25 миллионов долларов для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу. В мероприятии примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

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Накануне стало известно, что Агентство США по международному развитию через Всемирный банк выделило Украине 1,25 миллиарда долларов на сферу здравоохранения, образования и спасательных служб.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине дополнительный кредит по линии МВФ на 1,76 млрд долларов. А в сентябре Киев получил от США ещё 4,9 млрд. Кроме того, Илон Маск пожертвовал Незалежной 100 миллионов долларов.

Никита Никонов
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