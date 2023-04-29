Минобороны РФ уточнило порядок рассылки электронных повесток

Министерство обороны России подготовило проект изменений в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документе. В нём содержится порядок ведения военкоматами электронных дел призывников и рассылки электронных повесток.

"Предусматривается использование <...> в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ, портала государственных и муниципальных услуг (функций) и системы межведомственного электронного взаимодействия", — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, в военкоматах на основании сведений, полученных с использованием перечисленных ресурсов и систем, будут формироваться электронные личные дела призывников. Документ гласит, что направленные почтой повестки будут считаться вручёнными под роспись в день доставки, а электронные — со дня размещения в личном кабинете на портале "Госуслуги".