Составлен топ лучших мест для майских сплавов по рекам Приволжья

С наступлением мая у туристов-экстремалов начинается сезон сплавов. Руководитель турфирмы "Берега да реки" Андрей Солодовников рассказал kp.ru, какую реку выбрать и что нужно знать, чтобы путешествие закончилось без происшествий.

Среди популярных направлений выделяются пять рек в Пермском крае, самая лёгкая из которых — Сылва. Далее по возрастающей сложности идут Чусовая, Усьва, Койва и Вишера. Есть ещё Вижай, однако он летом пересыхает, поэтому отправляться лучше весной.

В другом регионе Приволжья — Башкирии — среди энтузиастов пользуется славой река Белая, считающаяся самой безопасной в регионе. Для опытных же подойдёт Инзер, а "семейным" — Ай, Юрюзань и Уфа.

Также ради бурной воды сплавщики едут на порог Ревун на Исети в Свердловской области. А в Самарской области популярностью пользуется "Жигулёвская кругосветка" — 140-километровый маршрут, который в один момент разворачивается на 180 градусов, правда байдарку придётся тащить несколько километров на другую сторону.

В Мордовии можно отправиться на семейный сплав по реке Мокше, а в Нижегородской области для тех же целей отлично подойдёт река Лух. Там же есть Керженец, который славится своей непредсказуемостью.

Причём к сплаву необходимо правильно подготовиться. По словам Солодовникова, важно заранее изучить маршрут, дабы знать обо всех порогах, особенностях реки и, например, подводных трубопроводах, которые бывали причиной трагедий. Кроме того, минимум за десять дней нужно уведомить МЧС о предстоящем путешествии, предоставив весь маршрут и контакты.

Что касается необходимых вещей, то собеседник предупредил о грядущем похолодании, поэтому понадобятся тёплая одежда и спальные мешки. Из остального: резиновые сапоги или берцы, репелленты, солнцезащитные очки, крем от загара, газовая горелка и специальные петарды для отпугивания диких зверей.

Также компания должна иметь своего руководителя, который будет плыть первым, и его помощника, замыкающего группу. А сами катамараны или байдарки не должны расползаться по реке. Однако главное правило, отметил Солодовников, — наличие спасательных жилетов и трезвость, по крайней мере на воде.