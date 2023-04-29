На Украине запретили буквы Z и V на автономерах

Киев ввёл запрет на символы Z и V на номерах автомобилей, потому что они напоминают о российской спецоперации. Об этом сообщается на сайте украинского МВД со ссылкой на решение кабмина.

Теперь в стране нельзя выпускать индивидуальные номерные знаки, где встречаются эти буквы, правило не распространяется только на электрокары. В документе поясняется, что Z и V не могут упоминаться отдельно или в словах, написанных кириллицей. Также под запретом символы и образы "коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режима".