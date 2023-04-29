У бизнесвумен украли сумку Saint Laurent с крупной суммой на спектакле в Большом театре

Директор сети клиник "Атлас" Ксения Ламберг лишилась сумки Saint Laurent стоимостью 100 тысяч рублей и лежащих в ней 80 тысяч рублей во время похода в Большой театр в Москве. Об этом пишет SHOT.

28 апреля Ксения Ламберг пришла на спектакль с мамой и мужем. Компания заняла отдельную ложу. После представления бизнесвумен решила сфотографироваться и положила брендовую сумку на бортик. Сделав несколько кадров, она поняла, что её вещи пропали. Поиском вора занялась полиция.