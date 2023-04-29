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29 апреля, 16:52

У бизнесвумен украли сумку Saint Laurent с крупной суммой на спектакле в Большом театре

Владелица сети клиник "Атлас" лишилась 180 тысяч на спектакле в Большом театре

<p>Ксения Ламберг. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ксения Ламберг. Фото © SHOT

Директор сети клиник "Атлас" Ксения Ламберг лишилась сумки Saint Laurent стоимостью 100 тысяч рублей и лежащих в ней 80 тысяч рублей во время похода в Большой театр в Москве. Об этом пишет SHOT.

28 апреля Ксения Ламберг пришла на спектакль с мамой и мужем. Компания заняла отдельную ложу. После представления бизнесвумен решила сфотографироваться и положила брендовую сумку на бортик. Сделав несколько кадров, она поняла, что её вещи пропали. Поиском вора занялась полиция.

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Татьяна Миссуми
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