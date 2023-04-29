Непомнящий и Дин Лижэнь проведут тай-брейк

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

В начале игры они разыграли защиту Нимцовича и вышли из дебюта в равной позиции. Далее россиянин несколько раз завладевал перевесом, однако его ошибка на 36-м ходу восстановила равенство. На 18-м ходу игроки разменяли ферзей, а на 41-м — вышли в ладейное окончание. На 90-м ходу было решено закончить игру ничьей.

Сыгранная партия стала самой продолжительной из состоявшихся в рамках матча. На данный момент счёт 7:7, победитель определится завтра, 30 апреля, на тай-брейке. Он предполагает проведение серии блиц-партий, каждая из которых в случае отсутствия перевеса будет сокращаться. Все раунды будут начинаться с жеребьёвки цвета фигур.