Фетисов предсказал победу ЦСКА в Кубке Гагарина
Фетисов поздравил Фёдорова и ЦСКА со взятием Кубка Гагарина
Двукратный олимпийский чемпион легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, комментируя изданию "Спорт-Экспресс" победу ЦСКА, поздравил команду и тренера московского клуба с завоеванием Кубка Гагарина.
"Поздравляю Сергея Фёдорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер, и в своё время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны", — сказал хоккеист.
Он также похвалил игроков, отметив, что ребята бились за эту награду. Два раза подряд выиграть кубок — непростая история, заметил Фетисов и признался, что предсказал победу армейцев.
"Что не хватило "Ак Барсу"? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала игры, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой игры имеет определённый принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии", — объяснил Фетисов.
Напомним, сегодня ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счётом 3:2. Таким образом, армейцы стали чемпионами КХЛ второй сезон подряд и третий раз за всё время.
ТАСС / Артём Геодакян