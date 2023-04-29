Фетисов предсказал победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, комментируя изданию "Спорт-Экспресс" победу ЦСКА, поздравил команду и тренера московского клуба с завоеванием Кубка Гагарина.

"Поздравляю Сергея Фёдорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер, и в своё время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны", — сказал хоккеист.

Он также похвалил игроков, отметив, что ребята бились за эту награду. Два раза подряд выиграть кубок — непростая история, заметил Фетисов и признался, что предсказал победу армейцев.

"Что не хватило "Ак Барсу"? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала игры, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой игры имеет определённый принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии", — объяснил Фетисов.