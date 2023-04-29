КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 17:49

Умер легенда мировой гимнастики Юрий Королёв

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв

<p>Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв. Обложка © ТАСС / Валерий Зуфаров, Игорь Уткин</p>

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв. Обложка © ТАСС / Валерий Зуфаров, Игорь Уткин

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, девятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Юрий Королёв умер в возрасте 60 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

"В это сложно поверить — ушёл в мир иной легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики", — сказано в сообщении Федерации.

Умер чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий

Умер чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий

Ранее Лайф писал, что 18 марта умер легендарный советский футболист и тренер ФК "Ростов" Валерий Синау. Он ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

Андрей Бражников
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