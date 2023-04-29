Умер легенда мировой гимнастики Юрий Королёв

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, девятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Юрий Королёв умер в возрасте 60 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

"В это сложно поверить — ушёл в мир иной легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики", — сказано в сообщении Федерации.