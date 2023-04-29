КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 18:27

Две москвички приняли звёзды за дроны и вызвали полицию с разницей в 5 минут

Две незнакомые друг с другом москвички в пятницу вечером заметили в небе в районе Авиамоторной улицы светящиеся точки, которые напоминали висящие в воздухе дроны. Испуганные женщины набрали 02, звонки поступили с разницей в пять минут.

Как сообщает агентство "Москва", по прибытии силовики разобрались, что никакие беспилотники в район не прилетали. Ночное небо было настолько чистое, что жители Лефортова приняли звёзды за БПЛА.

Обратившимся в полицию пришлось объясниться в письменном виде. Отметили ли их бдительность стражи правопорядка, не сообщается.

Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково

Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково

А ранее жители Подмосковья заметили в небе настоящий дрон — внушительных размеров беспилотник сняли на видео над Серпуховом. БПЛА по виду и размерам напоминал легкомоторный самолёт. Правоохранители выясняют, кто и зачем запустил летательный аппарат.

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Ирина Фальке
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