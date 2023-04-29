Две москвички приняли звёзды за дроны и вызвали полицию с разницей в 5 минут

Две незнакомые друг с другом москвички в пятницу вечером заметили в небе в районе Авиамоторной улицы светящиеся точки, которые напоминали висящие в воздухе дроны. Испуганные женщины набрали 02, звонки поступили с разницей в пять минут.

Как сообщает агентство "Москва", по прибытии силовики разобрались, что никакие беспилотники в район не прилетали. Ночное небо было настолько чистое, что жители Лефортова приняли звёзды за БПЛА.

Обратившимся в полицию пришлось объясниться в письменном виде. Отметили ли их бдительность стражи правопорядка, не сообщается.