В Запорожье показали сбитую американскую "птичку" за $16,5 тысяч
Рогов: ВС России сбили американский беспилотник Quantix Recon над Запорожьем
Сбитый в Запорожской области украинский беспилотник. Обложка © Минобороны РФ
ВС России сбили украинский разведывательный беспилотник производства США в небе над Запорожьем, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Речь идёт о Quantix Recon от компании AeroVironment.
Сбитый в Запорожской области украинский беспилотник. Фото © Минобороны РФ
"В ходе изучения аппарата было выявлено, что он осуществляет автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора", — написал он в своём телеграм-канале.
Сбитый в Запорожской области украинский беспилотник. Фото © Минобороны РФ
Собранные данные устройство предоставляет в виде карт в течение нескольких минут без подключения к Интернету или использования программного обеспечения. Рогов пояснил, что год назад компания-разработчик передала киевским властям более 100 таких беспилотников. Каждый из них стоит по 16,5 тысяч долларов.
А в Белгородской области пограничники уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Он был замечен в Белгородском районе, после чего посажен и взорван.