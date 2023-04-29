В Запорожье показали сбитую американскую "птичку" за $16,5 тысяч

ВС России сбили украинский разведывательный беспилотник производства США в небе над Запорожьем, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Речь идёт о Quantix Recon от компании AeroVironment.

Сбитый в Запорожской области украинский беспилотник. Фото © Минобороны РФ

"В ходе изучения аппарата было выявлено, что он осуществляет автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора", — написал он в своём телеграм-канале.

Сбитый в Запорожской области украинский беспилотник. Фото © Минобороны РФ

Собранные данные устройство предоставляет в виде карт в течение нескольких минут без подключения к Интернету или использования программного обеспечения. Рогов пояснил, что год назад компания-разработчик передала киевским властям более 100 таких беспилотников. Каждый из них стоит по 16,5 тысяч долларов.