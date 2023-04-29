Лежат опрокинутые фуры: На Ямале из-за непогоды на трассе образовался огромный затор

Жители ЯНАО делятся кадрами непогоды на участке трассы Сургут – Салехард между Губкинским и Муравленко, где из-за сильного ветра и мокрого снега возник сильный затор. На месте работают экстренные службы и дорожная техника, в МЧС призывают автомобилистов не выезжать за пределы населённых пунктов.

Кадры непогоды на ямальских дорогах. Видео © VK / Происшествия Ноябрьск / Анна Усманова

"Затор был зафиксирован в обоих направлениях. На данном участке организовано реверсивное движение, пострадавших нет, имеется скопление техники с обеих сторон до 70 единиц. На месте организована работа оперативной группы от Главного управления МЧС России по ЯНАО, а также сотрудников ГИБДД", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

На опубликованных в Сети кадрах можно заметить большую пробку на трассе, а также опрокинутые фуры.