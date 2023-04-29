КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 20:37

Психолог Лабковский: Потенциального убийцу можно распознать на первом свидании

Известный российский психолог Михаил Лабковский рассказал, как распознать домашнего тирана и убийцу на первом свидании. Его слова приводит издание "E1.ru".

По словам специалиста, все живые существа непредсказуемы. Но при этом некоторые особенности в поведении человека уже при первом знакомстве могут указать на его склонность к агрессии.

"Вот смотрите, мы сидим, полчаса нам не несут кофе. Официантка заходит, и я ей говорю: "Вы чё, тупые, чё не можешь нормально кофе сделать?" Ну, Михаил, наверное, не в настроении, подумает она. Нет, это агрессия в чистом виде. И вот сегодня он к ней так [обращается], а завтра уже к вам", — пояснил психолог журналисту.

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Как отметил Лабковский, беда заключается в том, что не все в такой манере поведения могут заподозрить неладное. Поскольку многие и так живут в агрессивной среде, они на это не обращают внимания.

Ранее Лайф писал о том, как вовремя распознать в ребёнке будущего психопата. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

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Сайт Михаила Лабковского

Ольга Платонова
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