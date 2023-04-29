Экстренные службы проверяют сообщения о крупном БПЛА, летящем в сторону Москвы

Экстренные службы проверяют сообщения о якобы крупном беспилотнике, летящем над Чеховом в сторону Москвы. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, они видели странный объект на 75-м километре трассы М2 "Крым". Сейчас эта информация проверяется. Не исключено, что дрон могли спутать с гражданским самолётом.