Экстренные службы проверяют сообщения о крупном БПЛА, летящем в сторону Москвы
Экстренные службы проверяют сообщения о якобы крупном беспилотнике, летящем над Чеховом в сторону Москвы. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, они видели странный объект на 75-м километре трассы М2 "Крым". Сейчас эта информация проверяется. Не исключено, что дрон могли спутать с гражданским самолётом.
Ранее Лайф писал о неизвестном крупном беспилотнике, который заметили в небе над Серпуховом. БПЛА, по виду и размерам напоминающий легкомоторный самолёт, увидели очевидцы.
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