КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 20:04
3792

Экстренные службы проверяют сообщения о крупном БПЛА, летящем в сторону Москвы

Экстренные службы проверяют сообщения о якобы крупном беспилотнике, летящем над Чеховом в сторону Москвы. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, они видели странный объект на 75-м километре трассы М2 "Крым". Сейчас эта информация проверяется. Не исключено, что дрон могли спутать с гражданским самолётом.

Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково

Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково

Ранее Лайф писал о неизвестном крупном беспилотнике, который заметили в небе над Серпуховом. БПЛА, по виду и размерам напоминающий легкомоторный самолёт, увидели очевидцы.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров