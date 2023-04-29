КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 20:55

В Бразилии спустя три дня отменили блокировку Telegram

Суд в Бразилии частично отменил решение о блокировке Telegram, после этого работа мессенджера была возобновлена. Об этом сообщает портал G1.

Новое постановление вынес судья Лукас Флавио из Федерального окружного суда, который посчитал полную приостановку мессенджера неразумной, нарушающей права тысяч пользователей. При этом он оставил без изменения решение о ежедневном штрафе в размере одного миллиона реалов (200 тысяч долларов), которые Telegram должен заплатить за несоблюдение правил о предоставлении данных.

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Напомним, мессенджер заблокировали в Бразилии 26 апреля после того, как Telegram не передал в Федеральную полицию запрошенные данные о неонацистских группировках на платформе.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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