"Торино" проиграл бывшей команде Миранчука

"Торино" проиграл "Аталанте" в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:2.

Голы у победителей на счету Давиде Дзаппакосты (34-я минута) и Дувана Сапаты (88), единственный мяч у проигравших забил Антонио Санабрия (75).

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями. Ранее россиянин выступал за "Аталанту".

Клуб из Бергамо набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, "Торино" с 42 баллами идёт на 12-й строчке.