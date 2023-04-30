"Торино" проиграл бывшей команде Миранчука
"Торино" с Миранчуком уступил "Аталанте" в чемпионате Италии
"Торино" проиграл "Аталанте" в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:2.
Голы у победителей на счету Давиде Дзаппакосты (34-я минута) и Дувана Сапаты (88), единственный мяч у проигравших забил Антонио Санабрия (75).
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями. Ранее россиянин выступал за "Аталанту".
Клуб из Бергамо набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, "Торино" с 42 баллами идёт на 12-й строчке.
Ранее футбольный агент Алан Агузаров посчитал, что нападающему кипрского "Ариса" Александру Кокорину далеко до уровня Матьё Вальбуэна. Перед этим россиянин заявил, что не считает француза легендой московского "Динамо".