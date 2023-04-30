КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 22:04

"Торино" проиграл бывшей команде Миранчука

"Торино" с Миранчуком уступил "Аталанте" в чемпионате Италии

"Торино" проиграл "Аталанте" в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:2.

Голы у победителей на счету Давиде Дзаппакосты (34-я минута) и Дувана Сапаты (88), единственный мяч у проигравших забил Антонио Санабрия (75).

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями. Ранее россиянин выступал за "Аталанту".

Тренер "Торино" Юрич признался, что доволен игрой Миранчука

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Клуб из Бергамо набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, "Торино" с 42 баллами идёт на 12-й строчке.

Ранее футбольный агент Алан Агузаров посчитал, что нападающему кипрского "Ариса" Александру Кокорину далеко до уровня Матьё Вальбуэна. Перед этим россиянин заявил, что не считает француза легендой московского "Динамо".

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torinofc.it

Артур Лапсаков
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