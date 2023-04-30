Франция начала расследование по делу о коррупции в российской "дочке" Auchan

Российский филиал компании Auchan стал объектом расследования финансовой прокуратуры Франции в связи с подозрениями в коррупции. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

Расследование идёт с марта 2020 года. Российский филиал подозревается в подкупе иностранных должностных лиц, коррупции со стороны физических лиц, а также в соучастии и сокрытии преступлений.

В ходе расследования были проведены обыски с целью обнаружения коррупционной схемы, однако результатов они не дали. Расследование затрагивает только ситуацию в российском филиале "Ашан", оно не направлено против самой компании, которая заявляет, что полностью отвечает требованиям французского правосудия в этом деле.