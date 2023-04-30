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Регион
Опубликовано 30 апреля 2023, 03:43

Aftonbladet: Три человека ранены во время стрельбы в шведском Вестеросе

Три человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Вестерос. Об этом пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.

"Полиция была предупреждена о стрельбе в Вестеросе. <...> По данным Aftonbladet, три человека были ранены", — отмечается в материале издания.

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе
Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Всех пострадавших доставили в клинику. Территория, где была зафиксирована стрельба, оцеплена сотрудниками полиции.

Ранее Лайф писал, что как минимум пять человек погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы в американском Луисвилле, штат Кентукки. К моменту приезда полиции стрелок был мёртв.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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