Aftonbladet: Три человека ранены во время стрельбы в шведском Вестеросе
Три человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Вестерос. Об этом пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.
"Полиция была предупреждена о стрельбе в Вестеросе. <...> По данным Aftonbladet, три человека были ранены", — отмечается в материале издания.
Всех пострадавших доставили в клинику. Территория, где была зафиксирована стрельба, оцеплена сотрудниками полиции.
Ранее Лайф писал, что как минимум пять человек погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы в американском Луисвилле, штат Кентукки. К моменту приезда полиции стрелок был мёртв.
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