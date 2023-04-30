Aftonbladet: Три человека ранены во время стрельбы в шведском Вестеросе

Три человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Вестерос. Об этом пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.

"Полиция была предупреждена о стрельбе в Вестеросе. <...> По данным Aftonbladet, три человека были ранены", — отмечается в материале издания.

Всех пострадавших доставили в клинику. Территория, где была зафиксирована стрельба, оцеплена сотрудниками полиции.