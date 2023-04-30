"Тулуза" стала победителем Кубка Франции, выиграв первый трофей в истории
Игроки "Тулузы" с трофеем. Обложка © Twitter / Toulouse FC
"Тулуза" победила "Нант" в финале Кубка Франции со счётом 5:1. Матч проходил на стадионе "Стад де Франс" в Париже.
Этот трофей стал первым в истории для команды. Прежде в кубковых финалах "Тулуза" не участвовала. Рекордсменом турнира является ПСЖ, выигрывавший его 14 раз.
Ранее Лайф рассказывал, что в финале Кубка Англии встретятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Дерби этих двух команд впервые будет сыграно в финале турнира.