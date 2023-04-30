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30 апреля, 00:28

"Тулуза" стала победителем Кубка Франции, выиграв первый трофей в истории

<p>Игроки "Тулузы" с трофеем. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ToulouseFC/status/1652451363555508224/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Toulouse FC</a></p>

Игроки "Тулузы" с трофеем. Обложка © Twitter / Toulouse FC

"Тулуза" победила "Нант" в финале Кубка Франции со счётом 5:1. Матч проходил на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Этот трофей стал первым в истории для команды. Прежде в кубковых финалах "Тулуза" не участвовала. Рекордсменом турнира является ПСЖ, выигрывавший его 14 раз.

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Ранее Лайф рассказывал, что в финале Кубка Англии встретятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Дерби этих двух команд впервые будет сыграно в финале турнира.

Артур Лапсаков
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