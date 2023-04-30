КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 03:00

Гол Тарасенко помог "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" и сравнять счёт в серии

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Нью-Джерси Девилз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Одной из шайб в составе победителей отметился россиянин Владимир Тарасенко, на счету которого также голевая передача. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

Счёт в серии стал 3-3. Седьмая — решающая — игра пройдёт в Нью-Джерси в ночь на 2 мая.

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Соперником победителя этой серии во втором раунде плей-офф станет "Каролина Харрикейнз", которая ранее победила "Нью-Йорк Айлендерс". Также в следующую стадию уже вышли "Вегас", "Даллас" и "Торонто".

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков
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