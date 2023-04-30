Гол Тарасенко помог "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" и сравнять счёт в серии

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Нью-Джерси Девилз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Одной из шайб в составе победителей отметился россиянин Владимир Тарасенко, на счету которого также голевая передача. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 31 бросок.

Счёт в серии стал 3-3. Седьмая — решающая — игра пройдёт в Нью-Джерси в ночь на 2 мая.