Самсонов помог "Торонто" преодолеть проклятье первого раунда Кубка Стэнли

"Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Российский голкипер "листьев" Илья Самсонов отразил 31 бросок. Шайбами отметились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, забросивший в овертайме. У "Тампы" отличился Стивен Стэмкос.

ХК "Торонто" вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет. Последний раз канадский клуб играл в этой стадии в сезоне 2003/2004. Его соперником станет победитель пары "Флорида Пантерз" и "Бостон Брюинз", у которой будет седьмой матч.