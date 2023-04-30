Самсонов помог "Торонто" преодолеть проклятье первого раунда Кубка Стэнли
"Торонто" победил "Тампу" и впервые за 19 лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Илья Самсонов перед матчем. Обложка © Twitter / Toronto Maple Leafs
"Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.
Российский голкипер "листьев" Илья Самсонов отразил 31 бросок. Шайбами отметились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, забросивший в овертайме. У "Тампы" отличился Стивен Стэмкос.
ХК "Торонто" вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет. Последний раз канадский клуб играл в этой стадии в сезоне 2003/2004. Его соперником станет победитель пары "Флорида Пантерз" и "Бостон Брюинз", у которой будет седьмой матч.
Напомним, к настоящему моменту во второй раунд плей-офф НХЛ уже вышли "Вегас Голден Найтс", "Каролина Харрикейнз" и "Даллас Старз".