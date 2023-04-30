КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 02:29

Самсонов помог "Торонто" преодолеть проклятье первого раунда Кубка Стэнли

"Торонто" победил "Тампу" и впервые за 19 лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли

<p>Илья Самсонов перед матчем. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MapleLeafs/status/1652449648504700928/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Toronto Maple Leafs</a></p>

Илья Самсонов перед матчем. Обложка © Twitter / Toronto Maple Leafs

"Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Российский голкипер "листьев" Илья Самсонов отразил 31 бросок. Шайбами отметились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, забросивший в овертайме. У "Тампы" отличился Стивен Стэмкос.

ХК "Торонто" вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет. Последний раз канадский клуб играл в этой стадии в сезоне 2003/2004. Его соперником станет победитель пары "Флорида Пантерз" и "Бостон Брюинз", у которой будет седьмой матч.

Чемпион Кубка Стэнли сохранил шансы на выход во второй раунд благодаря русскому вратарю

Чемпион Кубка Стэнли сохранил шансы на выход во второй раунд благодаря русскому вратарю

Напомним, к настоящему моменту во второй раунд плей-офф НХЛ уже вышли "Вегас Голден Найтс", "Каролина Харрикейнз" и "Даллас Старз".

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Тампа-Бэй Лайтнинг
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров