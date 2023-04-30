Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели пенсионерки в водостоке Ростова
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели жительницы Ростова-на-Дону, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Напомним, тело 81-летней ростовчанки было обнаружено в ливневом коллекторе днём 28 апреля. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины её смерти.
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