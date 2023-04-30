Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели пенсионерки в водостоке Ростова

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели жительницы Ростова-на-Дону, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).