Конгрессмен Гетц заявил, что аудит помощи для Украины выгоден Путину
Власти США считают законопроекты, направленные на аудит выделяемых Киеву средств, выгодными для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил конгрессмен Мэтт Гетц.
"Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Штатам нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задаёт Гетц про наших солдат, затраты, стратегию, — всё это, должно быть, для Путина", — спародировал Гетц заявления коллег на опубликованном на ютуб-канале видео.
Политик отметил, что американским властям нужно вести прозрачную деятельность не только в отношении выделяемой Украине финансовой помощи, но и по части военных поставок. Гетц заявил о необходимости разработать законопроект, который обязывает раскрыть все детали деятельности американских войск на Украине. Конгрессмен уверен, что существующие отчёты относительно поддержки Киева недостаточно прозрачны.
Ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал Белый дом перестать безудержно помогать Украине. Так он прокомментировал публикацию его соратника и коллеги Майка Ли, который заявил, что США не являются стороной вооружённого конфликта.