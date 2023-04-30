Конгрессмен Гетц заявил, что аудит помощи для Украины выгоден Путину

"Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Штатам нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задаёт Гетц про наших солдат, затраты, стратегию, — всё это, должно быть, для Путина", — спародировал Гетц заявления коллег на опубликованном на ютуб-канале видео.