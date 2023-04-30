Клим Костин вывел "Эдмонтон" во второй раунд Кубка Стэнли

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 5:4.

"Эдмонтон" выиграл серию со счётом 4–2. Во втором круге его соперником станет "Вегас Голден Найтс".

Ранее Лайф рассказывал, что "Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" и впервые за 19 лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Не последнюю роль в этом сыграл российский голкипер "листьев" Илья Самсонов, отразивший 31 бросок.