КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 04:57

Клим Костин вывел "Эдмонтон" во второй раунд Кубка Стэнли

Дубль Костина помог "Эдмонтону" победить "Лос-Анджелес" и выиграть серию

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Клим Костин. Защитник "Кингз" Владислав Гавриков очков не набрал.

Гол Тарасенко помог "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" и сравнять счёт в серии

Гол Тарасенко помог "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" и сравнять счёт в серии

"Эдмонтон" выиграл серию со счётом 4–2. Во втором круге его соперником станет "Вегас Голден Найтс".

Ранее Лайф рассказывал, что "Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" и впервые за 19 лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Не последнюю роль в этом сыграл российский голкипер "листьев" Илья Самсонов, отразивший 31 бросок.

Обложка ©

nhl.com/oilers

Артур Лапсаков
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