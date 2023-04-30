Клим Костин вывел "Эдмонтон" во второй раунд Кубка Стэнли
Дубль Костина помог "Эдмонтону" победить "Лос-Анджелес" и выиграть серию
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 5:4.
Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Клим Костин. Защитник "Кингз" Владислав Гавриков очков не набрал.
"Эдмонтон" выиграл серию со счётом 4–2. Во втором круге его соперником станет "Вегас Голден Найтс".
Ранее Лайф рассказывал, что "Торонто Мейпл Лифс" победил "Тамбу-Бэй Лайтнинг" и впервые за 19 лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Не последнюю роль в этом сыграл российский голкипер "листьев" Илья Самсонов, отразивший 31 бросок.