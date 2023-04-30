Байден публично подшутил над деловыми способностями Илона Маска

Президент США Джо Байден предложил американскому предпринимателю Илону Маску выкупить Национальное общественное радио, чтобы оно полностью исчезло. Такое заявление лидер Штатов сделал в ходе выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Он подчеркнул, что обожает Национальное общественное радио США (National Public Radio), однако не все разделяют его точку зрения. Например, продолжил Байден, Маск писал в "Твиттере", что NPR следует лишить финансирования.

"Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил. И это в большей степени правда, чем вы думаете", — с улыбкой подчеркнул американский лидер.