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30 апреля, 05:33

Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области маленькая девочка утонула в бассейне. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин.

Трагедия случилась в субботу, 29 апреля, в бассейне "Дельфин". Предварительно, ребёнок плавал в бассейне вместе с матерью. Сотрудники обнаружили без сознания восьмилетнюю девочку. На место вызвали медиков, однако спасти ребёнка так и не удалось.

Кардиолог объяснил, какой пульс опасен при плавании в бассейне

Кардиолог объяснил, какой пульс опасен при плавании в бассейне

Следственные органы организовали доследственную проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее тренер XFIT Александра Колчева объяснила, как часто можно посещать бассейн. Начинать тренировочный процесс нужно с двух-трёх занятий в неделю.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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