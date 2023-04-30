Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области маленькая девочка утонула в бассейне. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин.

Трагедия случилась в субботу, 29 апреля, в бассейне "Дельфин". Предварительно, ребёнок плавал в бассейне вместе с матерью. Сотрудники обнаружили без сознания восьмилетнюю девочку. На место вызвали медиков, однако спасти ребёнка так и не удалось.

Следственные органы организовали доследственную проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.