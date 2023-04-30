КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 06:26

Россиянка Ирина Алексеева досрочно победила в дебютном поединке в UFC

Россиянка Ирина Алексеева уверенно победила в дебютном бою в UFC. Взяв верх над швейцаркой Стефани Эггер, она заявила, что её дух не сломить.

Ирина Алексеева досрочно победила в поединке в UFC. Видео © Twitter / UFC

Поединок в легчайшей весовой категории прошёл в рамках предварительного карда UFC Fight Night 223. Турнир промоушена состоялся в Лас-Вегасе. Алексеева досрочно победила Эггер, которая является золотым призёром молодёжного первенства Европы по дзюдо. Уже в первом раунде россиянка провела болевой приём "рычаг колена".

"Мне было всё равно, что она будет меня избивать. Я готова была пропускать удары. Но я знала, что мой дух не сломить и я просто буду месить", — сказала она после боя.

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Стоит отметить, что для 32-летней Алексеевой это уже пятая победа в шести профессиональных боях.

Ранее Международное антидопинговое агентство дисквалифицировало девять борцов из РФ. ITA сослалось на сведения антидопинговой лаборатории в Москве.

Обложка ©

Twitter / UFC

Светлана Оперук
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