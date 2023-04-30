Токсиколог развеял мифы о чудесных целебных свойствах водки

Использование водки в целебных целях сделает иммунитету только хуже. Об этом в интервью рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам медика, вокруг водки сложились мифы во времена, когда не было доступных лекарств. В XVII–XIX веках аптечные препараты могли позволить себе только обеспеченные люди. Другие же использовали водку в качестве обезболивающего, антисептика и других лекарств. Однако сегодня существуют препараты, которые справляются с теми же задачами гораздо лучше.

"Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот. Учёными очень хорошо описаны иммуносупрессивные свойства этанола — основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что все чудесные свойства водки в ходе масштабных научных исследований "испаряются". По словам токсиколога, с фармакологической точки зрения этанол работает как депрессант, то есть приглушает работу нейронов. А высокая доза этого вредного вещества и вовсе может привести к остановке центров дыхания и сердца. Это чревато этаноловой комой и летальным исходом.