Житель Выборга открыл стрельбу из окна квартиры

В Ленобласти задержан мужчина, который открыл стрельбу из окна квартиры. Как сообщает "78.ru", инцидент произошёл в Выборге.

Соседи 37-летнего жителя испугались выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и изъяли у него два охотничьих ружья и гильзы. При этом мужчина имел разрешение на огнестрельное оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.