КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 08:31

Житель Выборга открыл стрельбу из окна квартиры

В Ленобласти задержан мужчина, который открыл стрельбу из окна квартиры. Как сообщает "78.ru", инцидент произошёл в Выборге.

Соседи 37-летнего жителя испугались выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и изъяли у него два охотничьих ружья и гильзы. При этом мужчина имел разрешение на огнестрельное оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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t.me / good78news

Иван Косицын
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