Житель Выборга открыл стрельбу из окна квартиры
В Ленобласти задержан мужчина, который открыл стрельбу из окна квартиры. Как сообщает "78.ru", инцидент произошёл в Выборге.
Соседи 37-летнего жителя испугались выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и изъяли у него два охотничьих ружья и гильзы. При этом мужчина имел разрешение на огнестрельное оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку. Убив женщину, мужчина попытался покончить с собой, но не смог.
t.me / good78news