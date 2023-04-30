"Всё переиграл": Сын Алёны Свиридовой шокировал её возвращением в Россию

Сын певицы и автора песен Алёны Свиридовой Григорий Мирошниченко променял канадский институт на вуз в Москве. Таким решением он "огорошил" свою мать. Об этом рассказала сама артистка.

По её словам, для сына выбрали хороший институт кинопроизводства в Канаде, но в этом году там не было набора на актёрский факультет. Семья приняла решение о том, что он поступит на другое отделение, а потом переведётся. Но Григорий всё же передумал и вернулся в Россию.

"Начались экзамены, и вдруг Гриша всё переиграл. Позвонил и огорошил: "Я возвращаюсь, буду поступать на актёрский в Москве". И прямо с самолёта пошёл на прослушивание с программой, которую сам подготовил. И его взяли!" — сказала певица в беседе с изданием "7 дней".

Артистка добавила, что сын Григорий поступил в ГИТИС. Теперь он учится в мастерской народного артиста России Сергея Яшина. Сейчас сыну Свиридовой 19 лет. С 12-летнего возраста он обучался в кадетском училище. У певицы есть ещё один сын — 39-летний Василий. Он живёт в Канаде.